Quique Peinado muestra a sus compis de Zapeando unas imágenes que le han dejado "bastante loco". En el vídeo principal de la noticia puedes ver cómo una mujer va a brindar con una copa de vino, cuando de repente coge el recipiente con la parte superior de la mano como si fuera la postura más normal del mundo.

La reacción de los zapeadores no tarda en llegar y la primera en intentar coger así su botella de agua es Lorena Castell, que no lo consigue. "Aquí lo que pasa es que Lorena se está llevando pasta de esa marca de agua y quiere pillar plano", comenta Dani Mateo sin ninguna duda de su afirmación. Finalmente, la catalana se da cuenta de que la postura de la mujer en el vídeo viral es imposible de imitar y concluye su intervención con "qué raro. Eso no se puede hacer. Eso está trucado".