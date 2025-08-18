La advertencia de Alfonso Arús sobre los zumos, el vino y los refrescos light: "Acabaréis mal del cerebro"

Si acabas de tomarte un zumo de frutas para desayunar, posiblemente esta recomendación de Alfonso Arús te vaya a dejar un amargo sabor de boca. El presentador resume las conclusiones de diversos estudios y advierte sobre estas bebidas.

Tomar el café para los colaboradores de Aruser@s es una lotería, ya que nunca saben con qué estudio acerca de las ventajas o inconvenientes de esta bebida les va a sorprender ese día Alfonso Arús. Sin embargo, Hans no falta a su cita con su buena taza cada mañana y, por suerte, todavía no le ha tocado a él aguantar el chaparrón.

"Hay tantos estudios que te puedes quedar con el que quieras", le recomienda su padre.

Quienes sí se van a quedar con un mal sabor de boca son los que acostumbran a tomar zumo de frutas, bebidas alcohólicas -especialmente el vino- y refrescos light. "Mira que me lo advirtió Ever (Cubilla), que no es por el hecho de engordar o no engordar, es por el cerebro", rememora.

"Acabaréis mal del cerebro, envejeceréis mal", les advierte a sus colaboradores.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.