El "maldito" Airbnb que visita un español en Seúl pone los pelos de punta a Angie Cárdenas: "Igual estás durmiendo y te raptan"

Los colaboradores de Aruser@s reaccionan con auténtico pavor al terrorífico viral de '@nachobarrueco_', un joven español que alquiló por 20 euros la noche un Airbnb en Seúl sin fotos ni reseñas… y terminó en "una casa de brujas".

El equipo de Aruser@s se quedó 'a cuadros' al ver este viral de '@nachobarrueco_', un joven español que se aventuró a alquilar un Airbnb en Seúl por solo 20 euros la noche. El problema: no había fotos, ni reseñas, ni garantías… y lo que encontró superó cualquier expectativa.

El joven explica que nada más entrar se topó con un ordenador encendido con la webcam activa, un desorden generalizado con los colchones tirados por el suelo y símbolos extraños en las paredes, y un ambiente que, según él mismo describe, "se notaba raro".

"Hace un par de días me hice amigo de una mujer coreana que hablaba un poquito de español y me acaba de contestar diciendo que ni se me ocurra quedarme aquí, que esto es una casa de brujas en la que te hacen no sé qué con el alma", relató Nacho.

Desde el plató, Alfonso Arús resumía el temor general asegurando que "lo que le preocupa no es la suciedad, sino que le hayan echado un mal de ojo". Hans Arús apuntaba los extraños símbolos del lugar, mientras que Angie Cárdenas no disimulaba su escalofrío: "Igual estás durmiendo, entran y te raptan".

