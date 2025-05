Esperansa Grasia desvela cuál ha sido su mayor reto en 'Tu cara me suena': "Me costó mucho meterme en el papel"

Gemma Palacio, conocida como Esperansa Grasia, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la última edición de 'Tu cara me suena'. La creadora de contenido es popular gracias a sus vídeos de humor en redes sociales pero, ha conseguido sorprender gracias a sus imitaciones en el concurso de Antena 3.

La concursante ha sorprendido al conectar con el programa ya que lo ha hecho desde una peluquería con una toalla en la cabeza. La joven no ha querido esconder que se había olvidado de la entrevista y que, por eso, cuando se lo han recordado, ha decidido conectar en plena cita. "La vamos a hacer con una sonrisa en la cara", afirma.

Como cuenta a Zapeando, para ella fue un gran reto interpretar a Tini. "Esa psicomotricidad sexual que tiene ella, yo soy muy insegura, y me cuesta mucho meterme en ese papel", ha explicado. En cuanto a su personaje que más le ha gustado interpretar fue La Mosca Tsé-Tsé. "Me hizo sentir muy cómoda porque eres un hombre pelado con una camisa naranja", afirma, "no hace falta mucho más para que algo vaya bien".

La creadora de contenido se va a tener que enfrentar a imitar a una de las jurados del programa: Lolita. Para Esperansa ha sido complejo imitar la característica voz de la cantante y, además, también destaca la letra de la canción. "No se habla mucho de esto pero aprenderse una canción entera para mí es muy difícil porque soy muy despistada", explica.