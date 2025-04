Melani cuenta cómo está siendo su paso por 'Tu cara me suena': "Estoy descubriendo voces que no sabía que tenía"

Melani García se ha convertido en la gran revelación de 'Tu cara me suena'. La joven es una de las concursantes de la última edición del programa y ya ha sorprendido gracias a su espectacular imitación de Céline Dion y Sabrina Carpenter.

No es la primera vez de la joven en Zapeando. Melani estuvo en el programa hace 6 años, con solo 11, justo después de participar en Eurojunior. "Esta segunda ver, ¿ya no te hacía tanta ilusión venir?", pregunta Dani Mateo. "No, me sigue haciendo mucha ilusión", responde ella, "la Melani de ahí sigue siendo la misma y me río un montón con vosotros".

El programa también ha recordado su imitación de Céline Dion en la primera gala del programa. La joven artista emuló la emblemática actuación de Dion en la apertura de los Juegos Olímpicos. Melani cuenta que cuando vio el resultado que le devolvía el pulsador pensó "¿no podía ser una más facilita?".

"Estoy aprendiendo un montón porque vengo del mundo de la ópera y solo había cantado ópera", añade la joven. En el programa se está enfrentando a muchas voces y muy diferentes, lo que ha hecho que aprenda "un montón". "Estoy descubriendo voces que tenía y que no sabía que estaban ahí", añade.