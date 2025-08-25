'Juan Carlos I' 'envía' un audio al consultorio de Yolanda Díaz: "Me gustaría cobrar el paro"

El 'rey emérito' aprovecha el espacio que ha abierto la ministra de Trabajo en sus redes sociales para preguntarle sobre un tema que le preocupa: si podrá cobrar el subsidio por desempleo.

Yolanda Díaz ha abierto en Instagram un consultorio sobre dudas laborales. Una mujer le ha enviado una consulta en la que le cuenta que ha recibido el aviso de que va a ser despedida. Como cuenta, cree que por ley tiene dos horas diarias para buscar empleo pero, según su jefe, esto no es así.

"Le mando un mensaje a tu jefe: lo que está haciendo es completamente ilegal", responde la ministra a la consulta, "no se puede hacer". "Luego Yolanda hizo un TikTok, un baile contra el despido improcedente", comenta Iñaki Urrutia.

Como anuncia Nacho García, "esta no es la única duda que ha recibido Yolanda Díaz". El programa muestra otro vídeo en el que, en este caso, alguien muy conocido envía su consulta. No es otro que el 'rey Juan Carlos I'.

"Hola, Yolanda, me llamo Juan Carlos. Estuve trabajando 38 años en una empresa familiar y, al final, decidí dejar el puesto por presiones", explica el 'emérito'. "Ahora vivo en un país extranjero, pero, como me fui yo, no tengo paro", indica, "me gustaría cobrarlo porque solo me ha quedado una pensión de un par de miles de millones de euros".

El rey pregunta si debería demandar. Díaz le dice que va a mandar un mensaje a su jefe ya que "lo que está haciendo es completamente ilegal". "Supongo que ese rey tributaba en el epígrafe de los trabajadores del espectáculo porque, la verdad, buenos shows nos ha dado", afirma María Gómez.