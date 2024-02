Eduardo Navarrete visita Zapeando para comentar la última gala de los Goya. En la ceremonia se dieron cita innumerables rostros de nuestro cine y, además, también una de las actrices más destacadas de la escena internacional: Sigourney Weaver. La actriz recibió el Goya Internacional para premiar su extensa carrera. La gala fue presentada por Los Javis y la artista Ana Belén.

Las veteranas dieron una lección de estilo. El programa destaca, precisamente, los looks escogidos por la artista española y la actriz estadounidense. La primera, como explica Quique Peinado, escogió "un look princesa Disney", mientras que Weaver "un vestido más sobrio color verde botella y manga larga". De ambos looks, el diseñador destaca que "firmaría por llegar a los 70 como ellas dos".

Sobre los looks, Navarrete dice que, si tuviera que quedarse con uno, prefiere el de Ana Belén. "Tienes que tener ese brazo", expone. "Iba divina, me gustaron mucho todos los looks que llevó", añade. "Sigourney Weaver va más recatada, más de 70, más de tapar", concluye.