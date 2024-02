El diez de febrero, en Valladolid, se ha celebrado la gala de los Premios Goya. 'La sociedad de la nieve' arrasó con 12 'cabezones' pero, además de los momentos de emoción de los premiados, la gala también dejó numerosos looks impresionantes. Eduardo Navarrete visita Zapeando para repasarlos y dar su opinión sobre los mismo.

El diseñador había planeado una velada con amigos para disfrutar de la ceremonia. Navarrete iba a ver la gala junto con varios amigos en la casa de Alejandro Amenábar. Pero, finalmente, la 'fiesta' no terminó como esperaba. "Soy una persona que me caracterizo por mi sinceridad", comienza su historia.

"Yo he estado invitado a ver los Goya en casa de mi amigo Alejandro Amenábar pero el viernes salí y me lie como una culebra...", argumenta. "El sábado era un escombro, total, me quedé en mi casa viéndolo, teniendo el planazo, le llamé y le dije, no puc, estaban en casa todos menos yo", concluye.