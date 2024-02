Los Goya, como es habitual, han dejado numerosos looks para el recuerdo. Eduardo Navarrete visita Zapeando para comentar los looks más llamativos y transgresores de la gala. Como cuenta Maya Pixelskaya, "Amaia Romero se presentó con un vestido en color crudo, con aberturas asimétricas y con tantos nudos que no sé si se lo hizo un sastre o un marinero". El otro look destacado por la zapeadora es el de la directora Carla Pereira, que llevaba "un vestido dos piezas de rejilla rosa, uñazas postizas, un maquillaje loquísimo, lentillas blancas y en las manos un muñeco marciano".

La directora, con su look, buscaba hacer un guiño a su corto. El diseñador afirma que "si ella lo que quería era no pasar desapercibida, lo ha conseguido, si ella se siente que no va disfrazada, también lo habrá conseguido, otra cosa es lo que opinen los demás que puede ser que este de más, que decía Mecano". A pesar de ello, el look no es muy del gusto de Navarrete: "Es muy fuerte", afirma. "No me gusta", concluye.

Navarrete compara el look con el de Amaia. "Lleva un look muy moderno pero, dentro de lo que cabe, va favorecida", argumenta. "Carla Pereira, no la veo favorecida, pero está mandando un mensaje", añade.