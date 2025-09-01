'Cibeles'
Las dudas de Quique Peinado sobre la canción de Sergio Ramos: "Si él es sevillano, ¿por qué canta con acento de Puerto Rico?"
Sergio Ramos ha puesto el mundo de la música con 'Cibeles', su primera canción en solitario, con tantos dardos a Florentino Pérez que, según Nacho García, "Bizarrap está dudando de si la ha escrito él".
Tras una vida dedicada al fútbol, Sergio Ramos ha provocado un auténtico terremoto con su nuevo talento: "El autotune", comenta Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas.
El exfubolista del Real Madrid ha sacado su primer tema, 'Cibeles', donde aborda su salida del club blanco. "¿Os acordáis cuando lo más dañino que podía hacer un futbolista creativo era un anuncio de helados?", ironiza María Gómez.
"Si Sergio Ramos es sevillano, ¿por qué canta con acento de Puerto Rico?", se pregunta Quique, mientras que Nacho García señala que "hay partes de la canción con tanto autotune que hasta Bad Bunny se está diciendo '¿qué dice?'".
Dani Mateo, por su parte, explica que suele pasar que el acento sevillano se convierta en portorriqueño al cantar reguetón, igual que cuando alguien se va a vivir a Miami y, de repente, "tiene acento de Cádiz".
Quique analiza el videoclip de la canción, donde aparece un Madrid desierto que, según él, "es un homenaje al puente de agosto" y en el que la Cibeles y sus alrededores se derrumban mediante inteligencia artificial. Sin embargo, el zapeador se pregunta por qué Ramos "no ha pagado la suscripción cara".
En lo que respecta a la letra, donde Quique ve "desamor y resentimiento", Nacho afirma que "hay tantas pullitas a Florentino que Bizarrap está dudando de si la ha escrito él".