¿Por qué las madres españolas viven agotadas? Raquel Perera te lo explica en este vídeo

Raquel Perera vuelve a Zapeando para hablar sobre la carga que soportan las madres y es que, tal y como ha revelado una encuesta, un 78% de las madres españolas se sienten agotadas. Este agotamiento no solo es físico, es mental, emocional e, incluso, existencial.

Pero ¿por qué las madres siguen viviendo agotadas? La coach indica que, en primer lugar, se debe a la desigualdad estructural. "Muchas dinámicas familiares siguen, precisamente, reproduciendo esos modelos antiguos donde la mujer asume el rol principal del cuidado", expone Perera.

Otra de las causas es "la carga mental invisible". "No solo hacen, sino que piensan por todos, recuerdan, anticipan, organizan", añade. Como indica Raquel, es un esfuerzo que no se ve, pero que, realmente, agota.

"Una cosa que es muy de madre es la culpa aprendida", indica Raquel, "que se sienten culpables si no llegan a todo". "Si descansan, si piden ayuda o si no están a la altura se sienten realmente mal", añade. Por último, otra causa es la falta de tiempo personal o propio. "Cuando toda la energía va hacia los demás, el espacio personal suele desaparecer", indica Raquel.

