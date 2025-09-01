Ahora
Sergio Ramos se hace un Shakira con su canción 'Cibeles', llena de reproches al Real Madrid: "Te olvidaste de mí, me dejaste de lao'"

El futbolista es noticia, aunque en esta ocasión, no por su habilidad con el balón, sino por sus dotes como cantante... y por la letra del single que ha elegido para debutar.

El plató de Aruser@s se queda en completo silencio para escuchar lo que promete ser uno de los grandes hits del año: "Hay cosas que no te di que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele".

Con estos demoledores versos comienza la canción con la que Sergio Ramos debuta en el mundo de la música. Su nombre es 'Cibeles' y está repleta de 'recaditos' para el Real Madrid El tema sigue la moda de estos últimos años de dejarles las cosas bien claritas a los ex, al estilo Shakira.

"Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más. Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar", canta el (ahora) defensa del Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México.

Alfonso Arús no puede esperar a que haga gira, aunque solo tenga un éxito (de momento). "Imaginamos que está calentando motores para después -de dejar el fútbol- vivir de la música", comenta Tatiana Arús. Y sí, todo va bien con Pilar Rubio, asegura él.

