El despiste de un octogenario que baja las escaleras de la plaza de España de Roma ¡en coche!: así es el viral que arrasa en redes

"¿Creéis que abusamos de coger el coche para todo?", pregunta Mónica Cruz a sus compañeros de Zapeando, a los que muestra el momentazo viral del momento, que está arrasando en redes sociales. En él se puede ver cómo un coche baja las escaleras de la plaza de España de Roma, mientras que un italiano, desde su ventana, comenta la hazaña: "Mierda, ¿cómo es posible?"

El responsable de todo esto ha sido un octogenario despistado que ha acabado atrapado en la escalinata al intentar bajar con su coche. Un hecho que los zapeadores no pueden evitar comentar: "Eso le pasa por hacer caso al GPS y no a su señora, que seguro le estaba diciendo '¡Mariano que por ahí no es!'", espeta Cristina Pedroche.

"Me extraña que en el cuarto escalón no diga 'voy a parar esto y a dar marcha atrás'", comenta Nacho García. Y, es que, como dice la presentadora de las Campanadas: "En ese momento ya no se puede dar marcha atrás".

"Es como cuando te pides el cuarto chupito de Jagger, que ya no puedes parar. Ya dame igual, ponme otra", dice Dani Mateo. Puedes ver el momentazo que ha arrasado en redes en el vídeo principal de la noticia.