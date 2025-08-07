Ahora

Se cumplen 36 años

Paco Jiménez reconstruye cómo fue el robo del Dioni: "Estaba enfadado con su empresa porque le habían degradado"

Trabajaba conduciendo furgones blindados y decidió robar uno de estos vehículos cuando contenía varias sacas de dinero. En total se llevó más de 300 millones de pesetas, es decir, unos dos millones de euros.

Hace unos días se cumplieron 36 años de uno de los robos más sonados de la historia reciente española: el robo del furgón del Dioni. Paco Jiménez explica que Dionisio Rodríguez era un vigilante de seguridad que conducía furgones blindados de la empresa Candy.

"El verano de 1989 robó un furgón que llevaba más de 300 millones de pesetas, unos dos millones de euros", indica el periodista. Después, huyó hasta Brasil donde, 55 días después, fue detenido. "Salió de la cárcel en 1991", añade Paco, "a día de hoy solo se ha recuperado poco más de la mitad del dinero".

Pero, ¿cómo fue el robo? Paco indica que el 28 de julio de 1989 "él estaba cons sus compañeros en el furgón blindado recogiendo dinero de diferentes lugares". Poco más tarde de las siete de la tarde, llegaron a la Pastelería Mallorca, en la calle Alberto Alcocer de Madrid, para recoger la recaudación.

"El Dioni fingió que tenía dolor y les dijo a sus dos compañeros que bajaran ellos en lugar de él", indica Jiménez. Cuando creyó que sus compañeros estaban dentro del establecimiento, se llevó el furgón con tres sacas de dinero. "Dejó en el furgón unos 20 millones porque pertenecían a las nóminas de una empresa", comenta Paco.

El ladrón quedó después con unos amigos, con los que ya tenía un acuerdo, para repartirse el dinero. "El Dioni estaba enfadado con su empresa porque le habían degradado", explica Paco. Anteriormente, era guardaespaldas, pero pasó a ser conductor de furgones y eso llevaba, además, una pérdida de sueldo.

