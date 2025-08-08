Una señora, sobre los hábitos de limpieza de los más jóvenes: "El que sale guarro..."

Zapeando se ha ido a una piscina para saber si la gente está de acuerdo con un estudio en el que se dice que el 31% de los centennials y los millennials no ha limpiado su habitación en seis meses.

Según un estudio, los hábitos de limpieza de los millennials y la generación Z dejan mucho que desear. "El 31% no ha limpiado su habitación en seis meses", comenta Mónica Cruz. Para comprobar si este dato es real, Zapeando ha ido hasta una piscina para preguntar a la gente.

Una señora está de acuerdo con el resultado del estudio. "No hacen nada", afirma. Otra chica no está de acuerdo ya que ella, por ejemplo, todos los días arregla su habitación y una vez a la semana hacen limpieza general en casa.

Una mujer cuenta que ella dedica a la limpieza, semanalmente, unas cinco o seis horas, mientras que una chica solo una. El reportero propone, entonces, un reto a Eva y Elena: deben ser las más rápidas doblando una sabana bajera.

El viento les juega una mala pasada y no consiguen doblarlas. "Esto en mi casa, tranquila, sí que lo doblo", se justifica. El reportero quiere saber, además, sus hábitos de limpieza. Una señora explica que ella limpia cada dos días debajo del sofá y del colchón.

Otra chica, por su parte, limpia una vez al mes debajo del sofá. Sobre las veces que friegan el suelo, una chica dije que dos, mientras que otra señora afirma que todos los días. "Todos los días hay que hacer el baño y fregar los suelos", explica, "el que sale limpio, sale limpio, pero el que sale guarro...".