Una mujer confiesa que robó "unos polvos y una brocha": "No me arrepiento para nada, me quedan super bien"

El Intermedio sale a la calle para saber si la gente tiene afición por lo ajeno: ¿Roba mucho la gente? ¿son un despiste? ¿se arrepiente después de haberse llevado cosas sin pagar?

En 2024, El Intermedio salió a la calle para descubrir si los españoles tienen una cierta querencia por lo ajeno. Para ayudarles a ser lo más sinceros posibles, el equipo del programa les facilitó diferentes complementos para ocultar su identidad.

Con una peluca roja y unas llamativas gafas, una chica confesó que robó pequeñas tonterías como lápices de colores en una tienda "que tiene muchas chuminadas". Además, la joven confesó que no se arrepentía: "No pasa nada por robar a empresas grandes".

Por su parte, otra joven, al igual que la anterior, reconoció que no se arrepentía de de haber robado "unos polvos y una brocha" porque le quedaban "super bien". Por último, una mujer confesó que una vez se olvidó de pagar en una heladería: "A mitad del camino me di cuenta y, en vez de volver, seguí para adelante por vergüenza".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

