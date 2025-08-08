Alberto Rey valora la nueva entrega de 'Karate Kid': "Cómo es de mala... o no"

La sexta entrega de esta mítica franquicia de los 80 llega hasta los cines este viernes. El periodista afirma, tras ver el film, que su protagonista, Ben Wang, "tiene muchísimo carisma".

Este viernes llega a los cines 'Karate Kid: legends', la sexta entrega de la mítica franquicia de artes marciales. Está protagonizada por Jackie Chan y Ralph Macchio, que ya participaron en anteriores películas, y a ellos se suma el joven Ben Wang.

"Es fiel a la saga porque ambos son maestros de un muchachico que prepara un combate importantísimo", explica Jorge Yorya. "Como es de mala... o no", afirma Alberto Rey. "Estamos ante otro caso de explotación de una propiedad intelectual cuya eficacia nadie entendió nunca", añade el periodista experto en cine.

El periodista considera que el hecho de que la película se llame 'Legends' "es un poco 'no te vengas arriba'". "Tiene una inocencia que se agradece muchísimo", considera el periodista, "y el protagonista Ben Wang tiene muchísimo carisma".

Alberto, finalmente, da a la película un total de dos 'albertitos' y medio. "Aprobado justo, un blanco amarillo", añade el periodista.