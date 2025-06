Las lágrimas de Cristina Pedroche al ver su paso por Zapeando embarazada: "Me habéis pillado con muchas hormonas..."

Como no se sabe en qué momento Cristina Pedroche no volverá a Zapeando y tendrá a su bebé, el equipo del programa ha querido tener un detalle con ella y hacerle un emotivo vídeo resumiendo sus nueve meses de embarazo.

Desde el momento en el que anunció junto a su marido, Dabiz Muñoz, que estaban esperando un nuevo hijo en común, hasta las nuevas rutinas que sigue en su día a día y que han modificado su vida debido al peque que lleva dentro.

También han repasado los divertidos momentos de Dani Mateo metiéndose con ella y con el nombre que van a escoger para el niño. Juan y Aritz son las grandes apuestas del presentador. Sin embargo, Cristina Pedroche desmiente que se vaya a llamar Juan: "Juan no", ha asegurado.

La presentadora de las Campanadas no ha podido evitar la emoción y se ha echado a llorar durante la reproducción, para luego espetar un: "¡Qué bonito!", al tiempo que se secaba las lágrimas. "No me lo esperaba para nada, me habéis pillado con muchas hormonas", ha dicho Cristina Pedroche. "No quiero dejar de estar embarazada, me da mucha pena que salga", ha agregado.

Puedes ver el emotivo vídeo que le ha hecho el equipo de Zapeando en el vídeo principal de la noticia.