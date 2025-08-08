Estrella gana 500 euros bailando 'Espresso Macchiato': "Nos vamos a dar un homenaje"

El concurso de Zapeando vuelve a tener una nueva ganadora: Estrella. La espectadora ha logrado llevarse el suculento premio de 500 euros al bailar la popular canción de Tommy Cash.

Como es habitual los viernes, Zapeando sortea un premio de 500 euros entre todos aquellos espectadores que han enviado un vídeo bailando la canción 'Espresso Macchiato' de Tommy Cash. En esta ocasión, la 'mano inoncente' que va a elegir el ganador es Isabel Forner.

La zapeadora introduce la mano en la urna y extrae el número 337. Al hacer la llamada, contesta Estrella, que no se cree que ha ganado. "¡Anda ya!", le dice a Miki Nadal cuando le cuenta que ha sido la ganadora.

Estrella es de Córdoba y, como les cuenta, está haciendo un viaje con varios amigos por el norte de España. "¡No me lo puedo creer!", afirma la ganadora. Estrella tiene muy claro que con los 500 euros se van a dar "un homenaje".

Si quieres participar es muy sencillo: tan solo debes enviar tu vídeo bailando el popular tema. Después, envíalo al 630041725, incluyendo tu nombre y tu localización. Entre todos los que participen cada semana, Zapeando sortea un premio de 500 euros para que los disfrutes de este verano.