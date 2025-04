Mónica Cruz, tras conocer el vínculo que une a Antonio Banderas con el 23-F y el 11-S: "Me da a mi que es un poco gafe"

Antonio Banderas acudió a divertirse al plató de 'El Hormiguero' y, como siempre, no defraudó. El actor malagueño compartió con Pablo Motos varias anécdotas de su vida que dejaron a todos con la boca abierta. Según contó, ha estado cerca de algunos de los momentos más delicados de la historia reciente.

"El 23 F estaba viendo una obra de teatro, en el Teatro de las Bellas Artes, que está justo detrás del parlamento, pero antes de entrar me acuerdo de ver a un guardia civil que pasó corriendo con un arma corta y aquello me llamó un poquito la atención, explicó con naturalidad.

Pero no fue la única ocasión en la que Banderas sintió que se había librado de una tragedia. También habló sobre el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados a las Torres Gemelas. "Acababa de llegar a Los Ángeles, volé el día 10, pero yo no quería hacerlo… yo quería volar el 10 hasta Nueva York y agarrar un avión para ir a Los Ángeles por la mañana el día 11", reveló. El actor señaló que los aviones que se estrellaron salieron del mismo aeropuerto al que él pensaba llegar.

Estas anécdotas no pasaron desapercibidas en Zapeando, donde no pudieron evitar bromear al respecto. Mónica Cruz, con su humor habitual, soltó entre risas: "Me da a mí que Banderas es un poquito gafe. Siempre llueve en Semana Santa porque no se pierde una".