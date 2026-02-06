Rosa, ganadora del bote de Pasapalabra, confiesa en Zapeando cómo se sabía la última palabra del rosco: "Soy muy fan de los deportes"

Un día después de ver cómo Rosa se llevaba el gran bote de Pasapalabra (más de 2,7 millones de euros), la concursante ya más longeva del programa habla con los colaboradores de Zapeando y confiesa en este vídeo algunas curiosidades.

Rosa Rodríguez es la flamante ganadora del bote de Pasapalabra: más de 2,7 millones se llevó la argentina tras concursar durante, exactamente, 307 programas, convirtiéndose así en la concursante más longeva del concurso de Antena 3. Un día después, ni 24 horas han pasado de ese momento, Rosa habla con los colaboradores de Zapeando, que la aplauden y la felicitan sin parar, con sus particulares bromas.

"¿Ya te han secuestrado, están pidiendo rescate por ti", le dice entre risas Dani Mateo. "¿Cómo se vive el primer día de millonaria? ¿Cómo es despertarte y abrir los ojos por la mañana y decir: soy millonaria?", le pregunta.

Realmente, el programa se grabó hace dos semanas, por tanto, Rosa tenía guardado desde entonces el secreto. Este jueves, cuando finalmente todos pudimos ver cómo se llevaba el bote, ha sido cuando realmente ha pensado que efectivamente ya "lo iba a saber toda España": "Estoy intentando interiorizar el día de hoy, aún no lo proceso".

Pero realmente, "como soy catalán", insiste Mateo, "quiero saber lo que pensaste ese día de hace dos semanas, cuando te despertaste por la mañana. ¿Te fuiste a desayunar a Barajas y pediste un zumo de naranja?", bromean los colaboradores de Zapeando.

Pues literalmente, eso es lo que he hecho. Me he tomado varios en el aeropuerto y lo he pagado con gusto", apunta Rosa también entre risas para confesar que realmente no recuerda el día después: "Estaba tan en shock... Pero bueno, lo de que soy millonaria, creo que hasta que no vea ese dinero en mi cuenta, no lo veré como una realidad (...) Todavía no me imagino que ese dinero es mío.".

A Nacho García hay un momento que le ha llamado mucho la atención: la pregunta final, esa palabra y respuesta final: "Cuando Roberto lee la pregunta final, tú sonríes porque crees que la sabes. Pero mi pregunta es ¿cómo sabías eso? ¿Eres aficionada al fútbol americano o como lo sabías?".

"Más o menos", confirma Rosa: "No voy a decir que soy fan de la NFL, pero sí soy muy fan de los deportes, en general. En el pasado ha sido más, porque en los últimos años estaba un poquito más desconectada. Pero siempre he sido de los deportes. Y en algún momento de la NFL, que, evidentemente, tiene muchísima repercusión. Y en algún momento se me ocurrió mirar esa lista de los jugadores más valiosos, porque tú, como concursante, intentas pensar en qué cosas te pueden preguntar", explica Rosa ante el asombro de todos.

En el vídeo podemos ver la entrevista completa y cómo y desde cuándo lleva Rosa preparándose para este programa, en el que, sin duda, ha hecho historia.

