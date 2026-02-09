Los mejores momentos de Bad Bunny en la Super Bowl: de Lady Gaga y Ricky Martin a sus mensajes políticos

Lady Gaga sorprendió a todos al aparecer en la Super Bowl para cantar 'Die With a Smile' con Bad Bunny, con el que también se arrancó a bailar. Ricky Martin fue otro de los artistas invitados.

Bad Bunny ha deslumbrado en la Super Bowl con un inclusivo y frenético show de 13 minutos que comenzó con su conocida canción 'Tití me preguntó'. "Recreaba algunas de las zonas que le recordaban a su infancia, a Puerto Rico", explica Tatiana Arús, que destaca cómo el artista recreaba una casita en la que estaban bailando algunos famosos como Pedro Pascal, Jessica Alba o Karol G, entre otros.

Y es que el artista puertorriqueño no dejó indiferente a nadie. Su show estuvo repleto de invitados sorpresa como Lady Gaga, quien apareció en el escenario para cantar 'Die With a Smile'. "Entre las quinielas no se encontraba Lady Gaga", explica Tatiana Arús, que enseña cómo la cantante se arrancó a bailar con Bad Bunny. Además, otra de las sorpresas fue que justo antes de aparecer Lady Gaga una pareja se casó en plena actuación.

Otro de los artistas invitados que cantó en el escenario fue Ricky Martin. "Tan solo fueron unos segundos pero fue una imagen muy viral", afirma la colaboradora de Aruser@s, que explica que su actuación "sirvió de transición para que Bad Bunny se trasladara a unos postes de luz".

Por otro lado, Bad Bunny mencionó a todos los países de América con un claro mensaje político. Alba Gutiérrez destaca que ha sido algo que no ha gustado a Donald Trump, que le ha criticado duramente: "Que haya repasado todos los países para nombrar a toda América, que no son solo los EEUU, es muy reivindicativo". Por último, Alba Sánchez destaca que Donlad Trump estaba tan cabreado que no ha querido asistir y ha contraprogramado el evento con otro concierto en otra cadena". Sin emabargo, al presidente de EEUU no le salió la jugado y quedó claramente "opacado por la Super Bowl", afirma Angie Cárdenas.

