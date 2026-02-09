Cardi B se cae haciéndole un baile sexy a un robot, en vídeo: "Se le ha sobrecargado el procesador"

La artista ha protagonizado un divertido momento después de comenzar a bailar con un robot. El autómata se abalanza contra la cantante provocando que esta pierda el equilibrio y termine en el suelo.

Cardi B ha sido noticia este domingo debido a que fue una de las artistas que participó en el show de medio tiempo de Bad Bunny en la final de la Super Bowl. La cantante estaba en 'La casita' junto a Pedro Pascal, Karol G o Jessica Alba.

Pero, además, también ha sido la protagonista de un divertido momento junto a un robot. Como cuenta María Gómez, "la cantante tuvo la brillante idea de hacerle un baile sexy a un robot". Como se puede ver en las imágenes, Cardi está "seduciendo al autómata hasta que el robot se lanza directo a por ella".

En el vídeo sobre estas líneas el robot se cae hacia ella lo que provoca que la artista pierda el equilibro y también se caiga. La gente que está a su alrededor la ayuda a levantar a la vez que cogen al robot.

"Qué salidos están los robots de hoy en día", afirma Gómez. "Si el robot no ha hecho nada", afirma Dani Mateo. "Ha sido ella que lo ha tirado", añade Quique Peinado. "Mira cómo se inclina peligrosamente", señala Nacho García, culpando al autómata.

"Le han tenido que cambiar el ventilador porque se le había sobrecargado el procesador", añade el zapeando, "el 'Terminator Rubiales' lo llaman".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.