VÍDEO | Luis Enríquez se toma con humor los memes sobre su boda con Susanna Griso: "Sigue mejor ella..."

El ya marido de la periodista decidía usar una guayabera rosa para casarse y su estilismo ha generado críticas, pero también imágenes muy divertidas que se han viralizado en redes sociales.

Este fin de semana se daban el sí quiero Susanna Griso y Luis Enríquez y una de las cosas más comentadas fue el look escogido por el novio: una guayabera de color rosa fresa. Este estilismo, más relajado, contrastaba con el vestido de novia escogido por la periodista.

La elección ha provocado que se generen en redes sociales numerosos memes. Por ejemplo, en una de las imágenes se le puede ver con un estilismo más apropiado para ir a la playa, al que no le falta nevera, sombrilla, camisa hawaiana y una gorra de la Caja Rural. En otro mensaje, han decidido intercambiar su ropa con la de Susanna.

El novio se ha tomado con mucho humor los chistes y las críticas que ha generado su estilismo, y no ha dudado en responder a alguno de estos mensajes. A la primera imagen, Enríquez comentaba "éste es muy bueno", mientras que, al verse con el vestido de su ya mujer, afirmaba "aún así sigue mejor ella...".

María Gómez, por su parte, pide un aplauso para aquellas personas que saben tomarse "el humor como humor". "Muy fan", añade Maya Pixelskaya.

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