El emotivo momento en el que una pareja ve por primera vez a su hijo adoptado

Sin poder contener las lágrimas y cogiendo a su pequeño en brazos. En este vídeo puedes ver la conmovedora reacción de una pareja al ver por primera vez la cara de su hijo adoptado.

Alfonso Arús muestra en los 'Super olé' un viral cargado de emoción: el momento en el que una pareja ve por primera vez a su hijo adoptado. La madre llora al ver como puede coger, por fin, a su pequeño en brazos.

"La mujer está absolutamente desbordada", señala Alfonso Arús. Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, se lleva las manos a la cabeza y no puede evitar emocionarse al ver al nuevo miembro de la familia.

"Te mandan fotografías, pero el poder acariciarlo y mimarlo tiene que ser una sensación indescriptible", asegura Angie Cárdenas.

