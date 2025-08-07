Daniel Fez comparte el 'tutorial' definitivo para triunfar en la vida: "No hace falta nada..."

El cómico muestra un curioso vídeo en el que un chico explica como ha conseguido poder tener un reloj que vale 21.000 dólares. Descúbrelo en el vídeo principal.

Daniel Fez vuelve a Zapeando para compartir los vídeos protagonizados por influencers que le han cambiado la vida. En esta ocasión, el cómico muestra un tutorial para triunfar en la vida. "Descubrí que no hace falta estudiar, no hace falta nada...", indica.

Como se puede ver en las imágenes, el protagonista del vídeo se encuentra en una cafetería y afirma que sobre la mesa hay 35.000 dólares. "Si es por el zumo ese te han visto la cara" comenta Fez. El chico muestra el reloj que él lleva y el que lleva la chica que está con él, como afirma, cuestan 21.000 y 15.000 dólares, haciendo mal la suma.

"A mí que me venda cursos y no sepa sumar ya me echa para atrás", comenta Daniel. El chico explica que han podido acceder a ellos porque empezaron a creer en Dios. "Protégeme señor con tu espíritu", comienza a cantar Daniel.

"¿Cómo creeis que consiguió Bill Gates su fortuna? Pues rezando mucho y encendiendo una vela a San Pancracio", afirma Maya Pixelskaya. "Yendo a misa te puedes forrar, sobre todo si coges el cepillo de dinero", comenta Daniel. "Dicen que hay crisis de almas... ¡vendedlo bien!", añade Quique Peinado.