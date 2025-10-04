Ahora

Aruser@s Weekend

Dua Lipa causa sensación interpretando 'Conga' de Gloria Estefan en su concierto en Miami

La cantante británica Dua Lipa sorprende a los fans de su concierto en Miami al cantar la icónica canción de 'Conga', de Gloria Estefan. La cantante cubana le dedicó unas bonitas palabras tras ver el homenaje.

Dua Lipa causa sensación interpretando 'Conga' de Gloria Estefan en su concierto en Miami

La cantante Dua Lipa sorprende al público de su concierto en Kaseya Center, Miami, durante el Radical Optimism Tour cantando 'Conga' de Gloria Estefan.

La cantante cubana no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje de agradecimiento a la británica: "Me encantas y me encantó tu versión de aquí en Miami, ¡gracias!¡Soy un gran fan!".

El inesperado tema capto la atención de los fans que siguieron el ritmo y acompañaron a la cantante con aplausos y siguiendo la canción.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás acepta liberar a todos los rehenes, pero insta a negociar el plan de paz de Trump para Gaza
  2. La UCO avala la mayoría de los pagos a Ábalos y Koldo, pero detecta otros sobres que no cuadran con las cuentas del PSOE
  3. Un año y medio de gestión fallida en Andalucía: así ha manejado la consejera de Salud el cribado de cáncer de mama
  4. La 'cara B' del Ministerio de Hacienda de Montoro
  5. Nuevas imágenes del CECOPI del día de la DANA demuestran que se planteó mandar la alerta dos horas antes
  6. EEUU afirma que ha hundido otra narcolancha cerca de Venezuela: hay al menos cuatro muertos