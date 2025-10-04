Dua Lipa causa sensación interpretando 'Conga' de Gloria Estefan en su concierto en Miami

La cantante británica Dua Lipa sorprende a los fans de su concierto en Miami al cantar la icónica canción de 'Conga', de Gloria Estefan. La cantante cubana le dedicó unas bonitas palabras tras ver el homenaje.

La cantante Dua Lipa sorprende al público de su concierto en Kaseya Center, Miami, durante el Radical Optimism Tour cantando 'Conga' de Gloria Estefan.

La cantante cubana no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje de agradecimiento a la británica: "Me encantas y me encantó tu versión de aquí en Miami, ¡gracias!¡Soy un gran fan!".

El inesperado tema capto la atención de los fans que siguieron el ritmo y acompañaron a la cantante con aplausos y siguiendo la canción.

