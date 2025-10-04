Ahora

El viral de Karol G y Becky G disfrutando de las atracciones de Disneyland París

Además de compartir letra, Karol G y Becky G comparten afición. Así de bien se lo han pasado en las atracciones de Disneyland París.

Karol G y Becky G no son solo compañeras de profesión sino también amigas, como demuestran en este vídeo disfrutando de las atracciones de Disneyland París.

Y es que, como explica Tatiana Arús, las cantantes, además de compartir letra, "comparten afición". Incluso, la colaboradora enseña la foto que el parque de atracciones ha hecho a ambas mientras estaban subidas a la atracción.

"Imagínate tenerlas delante", destaca Hans Arús, que afirma que "la foto la compras seguro".

