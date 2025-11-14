Dani Mateo agradece en directo al público por traerle rosquillas: "Son nuestros espectadores favoritos ya"

Dani Mateo arranca Zapeando mostrando los regalos que les ha traído el público de hoy, desde el peluche de un doctor de una espectadora de México, hasta las rosquillas de dos 'reincidentes' de Cartagena.

Hoy Dani Mateo arranca Zapeando con un agradecimiento al público "sin el que no somos nada". Hoy, sin embargo, asegura que lo hace "con razón" porque han traído regalos.

Entre ellos, una espectadora que ve el programa desde México ha traído para el programa el peluche de un doctor: "Se nota que nos ve a nosotros, porque sabe cómo estamos de la cabeza", comenta Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

Por otro lado, dos amigos de Cartagena han traído como presente unas rosquillas de anís. "Si tuviéramos taza, se merecerían la taza dorada, porque es la segunda vez que vienen y la primera trajeron empanadillas", apunta.

Por todo ello, el presentador ya les da el título de "nuestros espectadores favoritos". Miki Nadal, por su parte, les pide que la próxima vez "traigan paparajotes".

