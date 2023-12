Sergio Ramos, jugador del Sevilla F.C., ha sorprendido a todos sus seguidores con 'No me contradigas', una canción junto a Los Yakis. El tema tiene un estilo flamenco y en él el futbolista canta a la familia.

En la canción Ramos canta, por ejemplo, "que el flamenco es cultura mundial" y, además, parece que quiere zanjar los rumores en torno a su crisis con su mujer, Pilar Rubio. El cantante figura en los créditos del tema como compositor y en los versos de la canción dice cosas como "se te va la vida y tu no te das cuentas y, poco y poco, te vas muriendo de pena", canta el futbolista. Y, añade: "No me contradigas, no me lo puedes negar, lo primero es la familia, la salud y la libertad".

Los zapeadores han alabado el "arte" de Sergio Ramos para cantar. "Si esto es la voz, giro la silla", afirma Dani Mateo. "Y queríais acabar el año sin esto", añade Ares Teixidó. Ya puedes escuchar parte de la canción en el vídeo principal.