El Atlético cerró el año con victoria ante el Sevilla en el Metropolitano. Uno a cero, terminando el partido con diez por la expulsión de Soyuncu a los cuatro minutos de salir al verde. Uno a cero gracias a un tanto de Marcos Llorente, uno que llegó tras un despeje de Sergio Ramos que le cayó al 14 y que terminó enchufando. Tras el duelo, polémica en redes.

Polémica por una foto que el futbolista del Atlético subió, y en la que se le veía celebrando su tanto con Sergio Ramos por los suelos. Además, un mensaje. "Felices fiestas a todos", expuso.

Fue más que suficiente para que una legión cargasen contra Llorente por entender todo como una burla a Ramos, exjugador del Real Madrid. Por ello, Marcos ha tenido que explicar todo y zanjar así todo debate.

"Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de Feliz Navidad en víspera de Nochebuena", afirma.

Y prosigue: "No hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión".

"Contento con la victoria, y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo", sentencia en su mensaje.

El Atlético, con el 1-0 ante el Sevilla, se marcha de vacaciones en tercer lugar y con 38 puntos en su casillero. El Real Madrid, líder; el Girona, segundo. El Barça, por su parte, cuarto con la misma puntuación que el equipo de Simeone.