VÍDEO | El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte varios ejercicios para aliviar la tensión del cuello desde la tumbona

La playa es un lugar para relajarnos, pero, además, también podemos realizar varios ejercicios, muy sencillos, que permitirán aliviar la tensión en nuestro cuello y disfrutar, todavía más, de nuestros días de descanso.

Uno de los momentos más esperados en el verano es poder llegar a la playa y echarnos en la tumbona para tomar el sol y relajarnos. Pero esta acción puede acabar mal. El fisioterapeuta Víctor Hernán visita Zapeando para compartir varios consejos para disfrutar de nuestro día de playa sin dolor.

El fisioterapeuta señala que "a la hora de tumbarse hay que estar en una posición adecuada". "Lo que nuestro cuello pide es sujeción", añade. Podemos conseguirlo, sencillamente, poniendo una toalla enrollada debajo del cuello.

"Hemos querido también ofrecer una solución con una pelota de playa poco hinchada", explica. Hernán expone que este objeto se amolda muy bien a la forma del cuello y así esté está más estable.

Víctor indica que "la mejor postura es cambiar de postura". "Cada 30 o 40 minutos vamos a ir cambiando", expone. Virginia Riezu, como indica, esos dos recursos, además, ayudan a que no se estropee el pelo.

En la tumbona, además, también podemos realizar un ejercicio muy sencillo para relajar las cervicales. Hernán indica que, tumbados, podemos mover la cabeza arriba y abajo, y hacia los lados, durante un minuto, como si estuviéramos haciendo el gesto de decir sí y no.

A este ejercicio suma uno de movilidad de hombros, haciendo círculos con los mismos, durante otro minuto, hacia delante y hacia atrás. "Estos ejercicios tan sencillos nos ayudan a aliviar un poquito la tensión del cuello", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido