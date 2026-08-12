VÍDEO | Juan Sanguino, sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Se me ha quedado mal cuerpo"

La pareja ha sorprendido anunciando, a través de sus redes sociales, que se han casado. El periodista señala que se conocen pocos detalles sobre el enlace, aunque sí se ha filtrado dónde tuvo lugar.

La noche del martes Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendían publicando una imagen en sus redes sociales anunciando que se habían casado. En la imagen se podía ver, simplemente, las manos de ambos mostrando las alianzas. "Para sorpresa de todo el mundo han sido muy discretos", expone Juan Sanguino, "se me ha quedado como mal cuerpo".

El periodista cuenta que sí que se ha podido saber que ha sido una boda civil, a pesar de que ambos son muy creyentes. "También se sabe que a la ceremonia han acudido sus cinco hijos, pero poco más... no había colegas ni famosos", explica Juan.

Boda en Cascais

Mónica Cruz pregunta si es posible que tengan algún tipo de exclusiva con respecto a su boda. Sanguino explica que la pareja ha jugado al despiste. "Ha sido una clase maestra de engañar a la gente", reflexiona, "tanto ellos como su entorno han estado todo el rato vacilándonos".

Sanguino señala que Georgina y Cristiano han estado todo el verano "de acá para allá". Por ejemplo, hace solo unos días la hermana del futbolista contó que todavía no tenían fecha de boda. A finales de julio se publicó que se casaban el 1 de agosto en Sintra, pero, después, se filtró que la boda iba a ser el 8 de agosto en Madeira.

Finalmente, la pareja se ha dado el sí quiero en Cascais, la ciudad en la que se sitúa su mansión. Un hecho que ha llamado mucho la atención del enlace es la sencillez de las alianzas, don anillos de oro sin ningún tipo de detalle ni ornamentación.

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