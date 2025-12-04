El zasca de Carmen Lomana a Isabel Preysler: "Es famosa por sus matrimonio, ella sola no tiene valor"

Carmen Lomana asegura en este vídeo que Isabel Preysler es famosa "por todos sus matrimonios estupendos y por la revista 'Hola', que la ha sustentado y le ha puesto ahí".

Carmen Lomana ha charlado en 'Vanitatis' sobre Isabel Preysler, de la que ha asegurado que no le interesa "leer su vida con todos sus maridos". "En realidad, ¿por qué es famosa?, por todos sus matrimonios estupendos y por la revista 'Hola', que la ha sustentado y le ha puesto ahí", ha afirmado Carmen Lomana.

Además, la socialité ha asegurado que "Isabel Preysler sola no tiene valor". Tras escucharla, Alfonso Arús destaca la descripción que hace de Isabel Preysler en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas afirma que Carmen Lomana siempre ha dicho que Preysler "no tiene conversación".

"No sé si tiene conversación o no, pero siempre se le pregunta por los hijos, que no dejan de ser productos de sus maridos", explica Alfonso Arús, que insiste en que "es verdad que la importancia de Isabel Preysler radica en su vida sentimental y a su descendencia de la misma". "Mira si ella lo sabe que publicó las cartas de Mario Vargas Llosa", recuerda, por su lado, Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.