Cristina Pedroche y Alberto Chicote, al frente de las Campanadas en laSexta, Antena 3 y atresplayer en el gran evento de fin de año de ATRESMEDIA

Con la pareja Pedroche-Chicote, Atresmedia prepara una cita única para despedir el año con una retransmisión simultánea en laSexta, Antena 3 y atresplayer, un hito dentro de su estrategia de programación para las navidades.

Atresmedia se prepara para cerrar el año por todo lo alto, con el evento televisivo de mayor relevancia: por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote darán las campanadas conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer, en una emisión única desde la Puerta del Sol de Madrid.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la pareja más icónica de la Nochevieja, volverán a unirse por décimo año consecutivo y a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

Un hito dentro de la estrategia de programación navideña de Atresmedia que, además, amplificará la notoriedad de las marcas presentes ante la gran demanda de los anunciantes de trasladar el éxito del "efecto Pedroche" a todas las ventanas del grupo.

Atresmedia hará de la retransmisión de las Campanadas uno de los momentos televisivos más especiales del año, no solo por su dimensión social y mediática, sino también por su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida.

Liderazgo entre espectadores y anunciantes

El especial de las Campanadas de Atresmedia se presenta como una producción de gran formato que destaca por su realización, su despliegue técnico y su carácter multicanal. La señal será emitida simultáneamente por Antena 3, laSexta y atresplayer, garantizando así una cobertura total y accesible para todos los públicos.

Además de su alcance televisivo, el evento se consolida como una oportunidad única para las marcas y anunciantes, que encuentran en las Campanadas de Atresmedia un entorno premium, de máxima visibilidad y prestigio. La retransmisión es uno de los espacios más cotizados del año, gracias a su impacto y al vínculo emocional que genera con los espectadores. Así, Atresmedia se ha convertido en el grupo comercial líder de las Campanadas en los últimos 10 años.

En los últimos años, las Campanadas de Atresmedia se han posicionado como una cita de referencia tanto en términos de audiencia como de notoriedad. Atresmedia ya ha hecho historia en esta histórica cita, siendo la primera cadena privada en liderar con sus Campanadas.

El pasado año, la retransmisión presentada por Pedroche y Chicote creció hasta un 28,1% de cuota de pantalla con más de 4,3 millones de espectadores de media. Durante la emisión de las Campanadas, más de 8,6 millones de espectadores únicos se conectaron. Antena 3 consiguió el minuto más visto de toda la TV en la noche de fin de año con un 35,1% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores.

El equipo de Atresmedia trabaja ya en los preparativos de una noche que promete emociones, sorpresas y una factura visual de primer nivel. La producción contará con un amplio despliegue técnico y humano para garantizar la gran retransmisión que pone el broche al año 2025.

