El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2024

Era, como cada año, uno de los secretos mejor guardados y uno de los momentos más esperados de los minutos previos de las Campanadas. Pocos minutos antes de la medianoche, en la Puerta del Sol, Cristina Pedroche ha desvelado su espectacular vestido con el que ha despedido 2024 para dar la bienvenida al nuevo 2025.

Un año en el que la presentadora, uno de los rostros más populares de la televisión, ha recibido junto a Alberto Chicote. Como viene siendo habitual en esta última década, la miembro de 'Zapeando' ha estado espectacular.

Con un tocado extraordinario, la presentadora de Zapeando ya iba avisando conforme pasaban los minutos que el vestido era "muy Pedroche". Y sí, sin duda era "muy Pedroche".

"Estoy deseando quitarme esto... Este año quería traer y desear a todo el mundo es luz. Me he convertido en una especie de lámpara, de 'chandelier'. Os cuento, mientras me deshago, que todo este vestido que veis es una estructura maravillosa que me han hecho los maravillosos 'Vivas Carrión", ha contado mientras mostraba el vestido.

En 2023, un modelo de Paula Ulargui

El pasado año, Pedroche lució un vestido creado por Paula Ulargui en claro alegato a la naturaleza, con un diseño hecho en un 80% agua, "orgánico y biodegradable", como ella misma dijo en la Puerta del Sol. "Es un vestido efímero, menos mal que no está lloviendo porque me quedaría sin él. Puedo enterrarlo y que la naturaleza lo reabsorba", comentó.

La presentadora mostró también sus sofisticados zapatos hechos con "madera de pino de Galicia" a la vez que enseñó que entre los dedos llevaba "separadores para entrar en el nuevo año pisando fuerte y con pies sanos".