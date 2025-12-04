Georgina Rodríguez publica una foto inédita de Cristiano Ronaldo con su hija Bella en la piscina

Aunque Cristiano Ronaldo no es muy dado en salir en redes sociales en imágenes familiares, Georgina Rodríguez ha publicado esta fotografía del futbolista junto a su hija Bella.

Georgina Rodríguez ha compartido una imagen familiar en sus redes sociales. Se trata de una fotografía de Cristiano Ronaldo junto a su hija pequeña, Bella.

"Cristiano Ronaldo no suele ser un personaje que aparezca de forma habitual en fotos familiares, pero vemos cómo en esta foto sale con su hija Bella disfrutando de la piscina", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia otra imagen que ha compartido la modelo. En la fotografía aparece retratada la Luna. "Qué bonita está todo", señala Angie Cárdenas, por su parte.

