Cristina Pedroche adelanta sus planes para el vestido de las Campanadas 2025: "Tengo tantas ideas pensadas"

La zapeadora ha asegurado en el programa que aunque normalmente se pone en modo 'off' después de las Campanadas, este año está "muy inquieta".

Cristina Pedroche, la presentadora que ha sido el rostro de las Campanadas en Atresmedia desde 2014, ha dejado claro en su última aparición en Zapeando que ya está pensando en el vestido para el próximo año. A pesar de que las Campanadas de 2024 acabaron hace solo unos días, la presentadora ya está cargada de ideas para sorprender en 2025.

Pedroche comentó con entusiasmo: "Quiero comprar un maniquí para que el vestido de este año se vea bien, porque es para verlo. No sé si para este año, el 31 de diciembre, antes hacer una exposición o algo para que la gente que quiera verlo lo pueda ver".

Además, confesó que, a pesar de la cercanía de las fiestas de fin de año, está muy emocionada por la creatividad que está fluyendo: "Tengo tantas ideas pensadas, no sé… es como que este año, normalmente cuando termino las Campanadas, me pongo en modo 'off', estando sola en casa, tranquila, pero este año estoy muy tranquila e inquieta".