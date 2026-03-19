Los consejos de protocolo de María José Gómez y Verdú para el Día del Padre: del mejor regalo (y el peor) a quién paga la comida fuera

En sus clases de protocolo, hoy María José Gómez y Verdú nos cuenta por qué no hay que regalar cosas "de último momento" como calzoncillos o calcetines y que si salimos a comer fuera "elige el padre", pero también "paga".

Hoy es el Día del Padre y, por ello, María José Gómez y Verdú comparte algunos consejos para disfrutar de este día tan especial de la forma más protocolaria posible.

La experta explica en el vídeo sobre estas líneas que nunca se deben hacer "regalos exprés, de último momento", que "no tienen ningún significado para los padres que los reciben", como unos calzoncillos, calcetines o un pack de colonia que "al final, igual te lo regalo a ti que al vecino". "Igual hay que regalárselo al vecino también, que se han dado casos", reacciona Dani Mateo.

En el caso de que nos haya cogido el toro, la experta en protocolo asegura que con una corbata o una camisa básica sacaríamos "un cinco raspado": "Lo importante es saber conocer a la persona y dedicarle un poquito de tiempo a buscar ese regalo", comenta María José, que añade que "cuanto más tiempo le dedicas, con más amor lo va a recibir".

Entre los que sí serían buenos regalos, según la experta, estarían "una experiencia particular, esa cosa especial que dijo que le gustaría hace mucho tiempo, una experiencia gastronómica, una obra de teatro, un vino que le gusta o una corbata un poco más interesante", detalla.

En el caso de que el regalo sean manualidades hechas por los niños, María José señala que si trabajamos de cara al público y "la gente ve tu despacho", quizá habría que esconderlo y "cuando vaya el niño lo puedes sacar".

En el día de hoy también suele ser tradición salir a comer fuera. En ese caso, la experta señala que "elige el padre", tanto el restaurante como el menú. Sin embargo, como el padre es quien invita, "paga el padre".

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