Wyoming, a Ayuso, sobre los pasajeros del MV Hondius: "Le van a gustar, vienen en un crucero de lujo, no en un cayuco"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado que no entiende por qué van a trasladar a un hospital de Madrid a los 14 españoles que se encuentran en el crucero que ha sufrido un brote de hantavirus.

El Partido Popular se ha mostrado muy crítico con el operativo sanitario que está en marcha para evacuar el crucero MV Hondius que ha sufrido un brote de hantavirus. Este operativo ha sido pactado con la Organización Mundial de la Salud y las autoridades europeas.

Han afirmado que en esta crisis "no hay nadie al volante" y Ester Muñoz, su portavoz, considera que no es normal enterarse por la ministra de Defensa que quien quiera guardar cuarentena, de manera voluntaria, "va a venir al Gómez Ulla sin que sepa la Comunidad de Madrid que van a venir aquí". "Esto es el caos absoluto", ha sentenciado.

Tras estas afirmaciones de Muñoz, el Gran Wyoming afirma que quizá sería más adecuado poner al frente de esta gestión a Carlos Mazón. "Igual no es experto en crisis, pero en aislamiento... se mete en el Ventorro y no lo saca de ahí ni Dios", afirma.

El presentador señala que para "dar cera al Gobierno" ya está Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque está de visita en México, no ha querido perderse la polémica y también ha dado su opinión.

Ayuso afirma que ella tiene confianza en la sanidad de Madrid y en un hospital como el Gómez Ulla, "con lo que no estoy de acuerdo es con no saber por qué es Madrid o bajo qué criterio". "La mujer a la que se le llena la boca diciendo que Madrid es tierra de acogida, que cabe todo el mundo, que no se juzga a nadie... ahora no quiere que vengan, precisamente, 14 españoles que van en ese barco", expone Wyoming.

"Señora Ayuso ¿los dejamos en un área desierta?", pregunta el presentador. Este indica que esas personas le van a gusta ya que, "van en un crucero de lujo y no en un cayuco". Wyoming cree que, en realidad, a la presidenta madrileña le molesta que vayan al Gómez Ulla en lugar de ir al Zendal.

"Con lo que se curró ella su hospital para las pandemias", concluye, "vale que no tenía quirófanos, ni paredes ni nada, pero eso es una ventaja: no hace falta ni que bajen los pasajeros, entra el barco entero".

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