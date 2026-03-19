VÍDEO | María José Gómez y Verdú sentencia el gesto de Pedro Pascal quitándose un pa'luego en los Oscars: "Ordinariez extrema"

María José Gómez y Verdú analiza lo que para ella ha sido uno de las agresiones más flagrantes al protocolo de estos premios Óscar. Los protagonistas, Pedro Pascal y su pa'luego. En este vídeo, explica cómo debería haber actuado.

El pasado domingo, los Óscar llenaron Hollywood de glamur, al menos la mayor parte del tiempo, porque también se vieron algunos gestos no muy protocolarios.

Es el caso de Pedro Pascal, que posó en la alfombra roja mientras intentaba quitarse un 'pa'luego' con el dedo meñique. Un gesto que ya se ha hecho viral y sobre el que la experta en protocolo de Zapeando, María José Gómez y Verdú, tiene algo que decir.

"Es de una ordinariez extrema", afirma María José sin rodeos, que además repara en que después de quitarse el pa'luego, el protagonista de 'Los 4 fantásticos' "se ve que con la lengua se lo ha encontrado y se lo come".

La forma elegante de abordar esta situación, según la experta habría sido "aguantarse hasta el final de la noche" sin sonreír "y luego ya en el baño te lo limpias".

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