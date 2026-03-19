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Feliz Día del Padre

Miki Nadal confiesa en vídeo lo que le dice a su hija cuando le hace un regalo: "A ver lo que me regalas, que te regalaré yo lo mismo"

Dani Mateo arranca Zapeando celebrando el Día del Padre y San José y los zapeadores aprovechan para contar experiencias personales y hablar de "tradiciones bonitas" que se han perdido, como regalar a tu padre un cenicero.

Dani Mateo arranca Zapeando celebrando el Día del Padre y San José y los zapeadores aprovechan para contar experiencias personales y hablar de "tradiciones bonitas" que se han perdido, como regalar a tu padre un cenicero.

Hoy es 19 de marzo y Dani Mateo arranca Zapeando con felicitación para todos los padres, "los que lo saben y los que no", además de todos los Josés, Josefas, Josefinas, Pepes, Pepas y "Popas" del mundo con motivo del Día del Padre y San José.

"Yo no tengo padre", lamenta Miki Nadal, mientras Dani Mateo le recuerda que "tuviste" y le pregunta si ha ido a verlo porque le ha llamado "por ouija" y le ha dicho que Miki "no ha venido".

María Gómez desvela lo que el zapeador le dice a su hija siempre que le hace un regalo, lo que corrobora el propio Miki: "A ver lo que me regalas, que te regalaré yo lo mismo".

Dani Mateo, por su parte, lamenta que se haya perdido una "tradición muy bonita" del Día del Padre, que era regalar a los progenitores "un cenicero". "También se ha perdido que un padre le dé a su hijo de 12 años un cigarro", responde Miki.

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