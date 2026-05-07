Wyoming, sobre la bronca política por el hantavirus: "Hay quien piensa más en cálculos políticos que en la salud de todos"

"Con lo que vivimos en 2020, deberíamos haber aprendido lo esencial: que ante una crisis sanitaria es imprescindible la colaboración entre las administraciones y los partidos", reflexiona Wyoming en este vídeo.

Wyoming arranca El Intermedio recordando el mantra de la pandemia del COVID: "Saldremos mejores". Sin embargo, considera que ante la crisis del hantavirus "deberíamos haber rebajado las expectativas y decir 'saldremos iguales'".

Para el presentador "no aprendimos mucho de aquella época", no solo a la hora de entrar en las videollamadas, sino también en lo que respecta a identificar una pandemia.

"Este es un caso muy diferente. Se trata de un virus conocido, que se contagia menos y los expertos contemplan que este brote, con los protocolos establecidos, se va a controlar sin mayor problema", señala el presentador.

Lo que sí se está propagando, según Wyoming, es "el sensacionalismo y los bulos" para los que "no hay vacuna". "Aunque el periodo de incubación del hantavirus es de 45 días, el de la bronca política es más o menos de 24 horas, por no decir 24 segundos", afirma.

Con lo que vivimos en 2020, Wyoming sostiene que "deberíamos haber aprendido lo esencial: que ante una crisis sanitaria es imprescindible la colaboración entre las administraciones y los partidos". Sin embargo, señala que "hay quien se empeña en generar brechas y elevar la tensión, pensando más en cálculos políticos que en la salud de todos".

Mención aparte merecen quienes "lejos de sentirse orgullosos de nuestro país, de su sistema sanitario y socorrer a los pasajeros que lo necesiten, incluidos los 14 compatriotas de abordo, critican que aceptemos las recomendaciones de la OMS y los demás organismos internacionales".

Es lo que Wyoming ha llamado "patriotas festivaleros", porque "aman a España de la misma forma que van a los festivales de música: lo único que les importa es llevar la pulserita".

Por todo ello, Wyoming 'prescribe' "calma, información rigurosa, solidaridad, colaboración entre administraciones y altura política".

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