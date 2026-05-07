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VÍDEO | Un guardia se vuelve viral después de salvar a un niño, pero no por su heroica acción

El hombre intervino después de presenciar un accidente de tráfico. La prensa decidió charlar con él y la entrevista no tiene desperdicio.

El hombre intervino después de presenciar un accidente de tráfico. La prensa decidió charlar con él y la entrevista no tiene desperdicio.

Un guardia de Filadelfia, Estados Unidos, se ha hecho viral después de salvar a un niño en un accidente. Pero su éxito no se debe, precisamente, a su heroica acción, sino por la entrevista que le han hecho en la televisión después del suceso.

Como se puede ver en las imágenes, el señor habla con la prensa para contar lo que ocurrió mientras se come un helado. "Doy las gracias por estar vivo, gracias a Jesús", afirma, justo antes de dar un buen lametón a su helado.

El reportero le pregunta cómo sonó el choque de los vehículos y este grita "¡Bang!", lo que provoca la risa del periodista. Durante toda la entrevista, no deja de disfrutar de su helado. "Seguro que estáis pensando lo mismo que yo", señala Virginia Riezu, "cómo de bueno tenía que estar ese helado".

"Es como la llama de la Estatua de la Libertad", añade la zapeadora. "Es lo contrario a Iniesta cuando anunciaba helados", añade Nacho García. "Me estaba haciendo tantas preguntas que a lo del helado no he llegado", concluye Iñaki Urrutia.

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