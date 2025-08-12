Boda a la vista
Cristiano Ronaldo pide matrimonio a Georgina Rodríguez con un impresionante anillo: "Parece el caparazón de una tortuga"
La influencer ha sido la encargada de dar la buena noticia a través de su cuenta de Instagram. Georgina ha publicado una imagen de su mano sobre la de su pareja mientras ella porta un anillo con un gran diamante.
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan. La influencer publicaba este lunes un post en su perfil de Instagram en el que anunciaba la feliz noticia y, además, mostraba su impresionante anillo de compromiso compuesto por un diamante de grandes dimensiones rodeado de diamantes más pequeños.
"No necesita un joyero, necesita un contenedor marítimo para guardarlo", comenta Isabel Forner, tras ver el tamaño de la joya. "Con ese tamaño de anillo la que ha hincado rodilla ha sido Georgina cuando se lo ha puesto", añade Nacho García.
Forner comenta que el futbolista ha ido a asegurar al escoger ese anillo. "Le dice que sí hasta Cristobal Soria", afirma. Nacho, por su parte, comparte una curiosa comparación: "Parece el caparazón de una tortuga".
Rodríguez acompañaba la fotografía del anillo con el siguiente mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Miki Nadal, por su parte, señala que Georgina ha perdido una oportunidad ya que podría haber contestado "siuuuuuuu", el icónico grito de su pareja.