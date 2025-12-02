El papa León XIV, a punto de atropellar a unas palomas con el papamóvil: "Está la paloma de la paz y luego la que descanse en paz"

Una insólita escena ha marcado la última parada del papa León XIV en Líbano: lo que empezó como un gesto simbólico de paz terminó convirtiéndose en un momento tan tenso como cómico cuando una bandada de palomas estuvo a punto de ser arrollada por el papamóvil

El papa León XIV se encuentra en su gira por Líbano. Cuando Su Santidad se dirigía en el papamóvil hacia un santuario, la gente que lo esperaba a la orilla de la carretera soltó una bandada de palomas.

Sin embargo, la cosa no terminó bien. Como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, todas las aves estuvieron a punto de ser atropelladas por el papamóvil. "Menuda movida", comenta Nacho García sin parar de reír tras ver las imágenes. "Está la paloma de la paz y luego la paloma que descanse en paz", bromea el zapeador.

A pesar del 'trágico' momento, una de las palomas consiguió sobrevivir aferrándose al capó del coche. "¡Milagro! O es el Espíritu Santo o está esperando para cagarse en el coche y vengar así a sus amigas", opina Miki Nadal.

