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Mapa interactivo: así se verá el eclipse solar del 12 de agosto en tu pueblo o ciudad

El contexto El Ministerio de Ciencia y la FECYT lanza una herramienta que permite comprobar desde el móvil si tu ubicación tendrá vista despejada del Sol en el momento de la totalidad.

Mapa interactivo: así se verá el eclipse solar del 12 de agosto en tu pueblo o ciudad. Mapa interactivo: así se verá el eclipse solar del 12 de agosto en tu pueblo o ciudad.Ministerio de Ciencia
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Es uno de los eventos astronómicos más esperados del año y no es para menos. El eclipse solar del 12 de agosto, el primero de este tipo que se verá en España en 114 años, está generando gran expectación, a tal punto que el propio Gobierno ha querido lanzar una herramienta que permitirá a la ciudadanía como se verá el fenómeno desde su pueblo o ciudad.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado un visor web que muestra la posición exacta que ocupará el Sol y permite comprobar si desde tu ubicación (o desde el pueblo donde vayas a pasar las vacaciones) se verá sin obstáculos. Este eclipse se producirá con el Sol muy bajo, por lo que cualquier edificio podría arruinar la posibilidad de verlo.

La nueva herramienta es gratuita, funciona desde cualquier navegador sin registro previo y está disponible en la web oficial, que reúne toda la información del evento. Además, cumple estándares de accesibilidad para personas con visión reducida o ceguera, con funciones auditivas y multisensoriales.

El eclipse de este 12 de agosto, además, no se podrá disfrutar en su totalidad desde todas las provincias. Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco. Fuera de estos lugares, el eclipse se verá de forma parcial.

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