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VÍDEO | Nacho García, tras ver los 'dramas' ocurridos en una boda: "Solo espero que no intenten partir la tarta con un sable..."

Mientras los novios intentaban hacerse una fotografía con su abuela frente a su tarta de bodas, comenzaron a producirse diversos sucesos que podrían haber fastidiado un día ten especial.

Mientras los novios intentaban hacerse una fotografía con su abuela frente a su tarta de bodas, comenzaron a producirse diversos sucesos que podrían haber fastidiado un día ten especial.

Organizar una boda es un proceso muy estresante y el objetivo de los novios es que el día del enlace todo salga bien. Pero, en ocasiones, pueden suceder cosas que pueden hacer que meses de preparación se vayan al garete.

Esto es algo que ha sucedido en la boda que protagoniza las imágenes sobre estas líneas. Como se puede ver, mientras los novios se van a hacer una foto con unos invitados frente a la tarta de bodas, una señora se cruza y la tarta acaba en el suelo.

La novia sonríe para quitar hierro al asunto, pero, mientras están intentando solucionar el desastre, la abuela de la novia termina por los suelos. "Al final consiguen recuperar a la abuela", comenta Quique Peinado, "tiran un poco más de decoración y ya está".

"La tarta está al revés y es de corchopán", comenta Maya Pixelskaya. "Solo espero que, después de esto, no intenten partir la tarta con un sable porque, entonces, va a haber muertos", señala Nacho García.

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