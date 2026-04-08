Un dermatólogo desmiente el último post de Marcos Llorente contra los protectores solares: "Este mensaje puede ser peligroso"

Marcos Llorente se ha disfrazado de crema solar en un post en el que asegura que los protectores solares son perjudiciales. Un dermatólogo desmiente todo lo que ha expuesto el futbolista en esta publicación, punto por punto.

No es la primera vez que científicos y expertos se ven obligados a desmentir los bulos que el futbolista y negacionista Marcos Llorente difunde a través de sus redes sociales. En esta ocasión, es el turno de los protectores solares, de los que Llorente está completamente en contra.

Tal y como cuenta Hans Arús en Aruser@s, el jugador del Atlético de Madrid, que tiene casi dos millones y medio de seguidores en Instagram, ha aparecido disfrazado en uno de sus últimos post de crema protectora y ha acompañado tan curiosa fotografía de unos consejos y una gráfica que ha hecho saltar todas las alarmas de la comunidad científica.

El dermatólogo @alex.docampo es uno de los primeros en responderle y aclara que no es conveniente exponerse al Sol todos los días y no solo "tres días en agosto" porque, aunque "las quemaduras solares son lo que más aumenta el riesgo de melanoma, la radiación solar acumulada aumenta el riesgo de otro tipo de cánceres de piel que tampoco quieres tener".

También advierte a quienes creen que hay que "construir" melanina "progresivamente" por considerarla un "protector solar natural": "La generación de melanina es una respuesta cuando ya ha habido un daño solar. Por ejemplo, en personas pelirrojas, la radiación solar puede ser muy agresiva y generar melanona con mucha facilidad. Así que, este mensaje general puede ser muy peligroso para muchas personas".

Alex afirma que no es la primera vez que ve la gráfica que ha compartido Llorente que correlaciona el aumento del cáncer de piel con el aumento de uso de fotoprotector, "pero una vez más, correlación no implica causalidad": "El ensayo clínico más grande sí que ha visto que la gente que usa protector solar desarrolla menos cáncer de piel posteriormente".

"Nada, no le ha dado la razón en prácticamente nada, solo en que hay que ir tapado a la playa", resume Hans Arús en el plató del programa de laSexta.

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