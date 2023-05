Álvaro Soler se traslada a una playa para realizar una sesión de grabación, aunque no espera la escena que se produce tras él. Una bañista no desaprovecha su día y decide remojarse haciendo la croqueta en la orilla. "No ayuda a la épica o al glamur de ese videoclip", apunta Cristina Pedroche.

El cantante lo descubre y no puede evitar subirlo a su cuenta de TikTok, en el que manda un saludo a esta chica por "no dejar que nadie arruine su día de playa" y, además, explica a sus seguidores que lo que está haciendo esta bañista se llama "hacer la croqueta".

"¡Qué maravilla!", dice Dani Mateo, y Valeria Ros destaca la habilidad de esta mujer para conseguir que sus amigos sepan lo bien que lo ha pasado en sus vacaciones "sin dar la tabarra por el móvil".